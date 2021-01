Décès de Seyda Mariama Niass : Khalifa Sall a présenté ses condoléances au Khalife général de Médina Baye.

À la suite de la disparition de Seyda Mariama Niass, l'ancien maire de Dakar a été reçu ce jeudi par le Khalife général de Médina Baye. Khalifa Sall et sa délégation dont Barthélémy Dias, ont présenté leurs condoléances au guide religieux et à l'ensemble de la famille de Cheikh Al Islam Baye Niass.



Une occasion saisie par Mr Sall pour faire des témoignages sur la défunte qui, dit-il, jouait un rôle important dans la société à travers son engagement dans l'éducation islamique. D'après Khalifa Sall, Seyda Mariama Niass était un modèle, un érudit et sa disparition est une grosse perte pour la Oummah. Avant de terminer, il a sollicité des prières à l'endroit du guide religieux



Après avoir accueilli et écouté ses hôtes, le Khalife Serigne Mahy Ibrahima Niass a fait savoir que notre pays, comparé aux autres nations en Afrique, est en avance en terme de bon voisinage, de dialogue islamo-chrétien, entre autres. Ce qui lui vaut sa place parmi les pays les plus respectés dans le monde. Il a terminé son discours en priant pour ses hôtes mais aussi en encourageant ceux-là qui se sacrifient pour le développement du Sénégal...