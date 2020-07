Décès de Serigne Pape Malick Sy : Les condoléances de la famille du président Abdou Diouf

Des membres de a famille du président Abdou Diouf se sont rendus en début de semaine au domicile de Serigne Pape Malick Sy, pour présenter leurs condoléances à la famille du défunt porte-parole du Khalife général des Tidianes.



Cheikh Matar Diouf, fils de l'ex-président sénégalais et sa délégation composée de Abdou Aziz Ngom, El Hadj Mansour Mbaye, entre autres, sont restés quelques heures chez le défunt, prenant le temps de se souvenir du regretté disparu.



Sur place, ils ont été accueillis par les membres de la famille Sy, en présence de la veuve du défunt marabout et de ses deux filles. Après les formules d'usage prononcées par Cheikh Makhtar Diouf, ce sera au tour de El hadj Mansour de délivrer le message de l'ancien chef d’État.



Le doyen des communicateurs traditionnels est revenu sur les qualités multidimensionnelles de Serigne Pape Malick Sy, faisant un rappel historique des relations entre le président Diouf et l’illustre disparu. Sa famille s’est dit confortée par la présence des membres de la famille du regretté disparu...