Décès de Serigne Cheikh Dieumb Fall : les fidèles de Dakar inconsolables louent les belles qualités du défunt Khalife.

La communauté mouride est en deuil suite au décès hier du 7ème Khalife des Baye Fall, Serigne Cheikh Dieumb Fall. Les fidèles de ce dernier s’inclinent devant la mémoire de ce guide religieux très respecté et présentent ses sincères condoléances à tous ses disciples et au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Selon toujours ses fidèles, c’est une grande perte pour la population sénégalaise, particulièrement le Khalife général des mourides, surtout durant le magal de Touba et le mois de ramadan.