Décès de Pape Diouf : Tamsir Faye rend hommage à un « ami, confident et soutien à toute épreuve »

Que la vie est cruelle, le Président Pape DIOUF vient de nous quitter, tristesse, douleur et consternation.



Le Président Pape DIOUF fait partie des rares hommes qui m’ont marqué dans ma vie. Il était un homme exceptionnel.



J’ai perdu un doyen, un ami, un confident, un soutien à toute épreuve. Pape DIOUF était un homme fondamentalement bien, disponible, cultivé et courtois.

Pour les jeunes étudiants que nous étions en France ,pape DIOUF nous rendez si fier à chaque fois qu’il apparaissait à la télé,tellement il représentait bien et nous redonner de la fierté.



Le Sénégal vient de perdre un de ses plus illustres fils, le monde a perdu un grand Monsieur.



Que le Tout Puissant veille sur lui au Paradis. Repose en paix doyen, comme j’aimais t’appeler, tu me manques déjà.



Toutes mes sincères condoléances à ses enfants, sa famille et ses amis, aux habitants de toute la France et à ceux de Marseille en particulier, cette ville qu’il chérissait tant.



Enfin, mes condoléances au Président Macky SALL et à l’ensemble de la Nation.



TAMSIR FAYE