Décès de Ousmane Tanor Dieng : "Pour qu'il repose en paix, nous devons tout faire pour réaliser sa dernière volonté" (Pr. Gorgui Ciss, PS)

Trés ému et très affecté par le rappel à Dieu "de son ami Tanor", le Pr. Gorgui Ciss, Maire de Yène, Secrétaire national aux affaires extérieures du PS et par ailleurs Professeur d’université (UCAD) et Vice-Président du Conseil départemental de Rufisque, s'est exprimé en exclusivité au micro de Dakaractu, sur le deuil qui frappe le Sénégal tout entier.

Il revient ici sur la dimension de l'homme, sur leur compagnonnage, la relation toute particulière qu'il entretenait avec le maire de Nguéniène. Il est également revenu sur sa dernière rencontre avec Tanor qui remonte au 16 Mars à la réunion du bureau politique. Justement lors de cette rencontre, feu Ousmane T. Dieng, avait émis le souhait de réunir la grande famille socialiste. Pour le maire de Yene, "pour qu'il repose en paix, nous devons tout faire pour réaliser sa dernière volonté!"