Décès de OTD : La coordination départementale des femmes de BBY/Mbour présente ses condoléances à Macky Sall et à sa famille.

En apprenant la triste nouvelle du décès du président Ousmane Tanor Dieng, la coalition des femmes de Benno Bokk Yaakar/Mbour a voulu montrer toute son amertume sur cette disparition subite de l'homme d’État qui s’en est allé. Par la voix de leur coordonnatrice, la députée Sira Ndiaye, les femmes du département de Mbour regrettent en ces termes : "Un grand commis de l’État! Nous n’oublierons jamais celui qui vient de nous quitter. Il sera toujours avec nous. Les mots nous manquent pour nous exprimer pleinement".

Les femmes de la coalition BBY/Mbour présentent leurs sincères condoléances au Président Macky Sall, à sa famille, au département de Mbour et à tout le peuple sénégalais. Elles rendent aussi un vibrant hommage à Ousmane Tanor Dieng pour tout ce qu’il a fait pour le pays et plus particulièrement pour le département de Mbour.