Décès de Moustapha Ba : Le message du président Bassirou Diomaye Faye   

Suite au décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget ce lundi 4 novembre 2024, le Président de la République a fait un tweet. « J'apprends avec tristesse le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette épreuve. Qu’ALLAH SWT lui fasse miséricorde, a écrit le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.