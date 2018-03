Décès de Mouhamadou Mbodj : « Une grande perte pour le Sénégal » (Cheikh Bamba Dièye)

Le coordinateur du Forum civil, Mouhamadou Mbodj, a quitté ce bas-monde ce samedi 10 mars.Une occasion pour ses amis et proches collaborateurs de lui rendre un ultime hommage et de l’accompagner jusque dans sa dernière demeure.

« C’est une grande perte pour le Sénégal. C’était un être exceptionnel et l’une des plus grandes personnalités du pays », a confié Cheikh Bamba Dièye.

A l’en croire, l’homme a beaucoup contribué à l’émergence de la société civile.

Le président de la CENA, Doudou Ndir, a tenu à témoigner sur la carrière de l’homme qui s’en est allé. « Il a livré un éternel combat pour la liberté. C’est une référence qui s’en est allé », dira-t-il.

Selon M. Ndir, son combat se résumait aux principes de bonne gouvernance et de réédition des comptes.