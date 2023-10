Décès de Momy Seck : Racine Talla présente ses condoléances à Bougane et à sa famille

Plus que jamais, le directeur de la RTS, par ailleurs maire de Wakhinane Nimzat, Mr Racine Talla demeure profondément affecté par la disparition inattendue de Sokhna Momy Seck , épouse de son cher ami, frère et compagnon de longue date Bougane Gueye Dany.



Le directeur de la chaîne nationale, Racine Talla est revenu sur ses liens avec Bougane et l’importance de sa présence aujourd’hui à la Cité Keur Gorgui.



«Bougane et moi avons partagé beaucoup de choses, on a bénéficié de la même formation maintenant, je dirige un organe de presse, de même que lui, je suis entré dans le politique, il m’a rejoint, malgré nos divergences politiques, il sait pertinemment que c’est un frère » assure le directeur général.



Racine Talla est particulièrement touché par toutes les marques de considération de la part de l’époux de la défunte. Il prie donc pour le repos éternel de sa femme au cimetière de Yoff.