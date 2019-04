Décès de Momar Seyni Ndiaye : « C’était un homme qui aimait partager ses idées » (Innocence Ntap Ndiaye, Pdte du HCDS).

Sa disparition a surpris le monde médiatique qui est principalement le grand perdant. Mais, ce n’est point cette branche qui bénéficiait du savoir et de l’expertise de l’ancien journaliste. En effet, Momar Seyni Ndiaye échangeait avec les acteurs politiques sur les questions d’actualité et sur la marche du pays. Parmi eux, l’ancienne ministre Innocence Ntap Ndiaye, l’actuelle présidente du Haut conseil du dialogue social (Hcds).

Selon elle, « l’homme était particulièrement chaleureux et généreux, il aimait partager ses idées. » Elle a même affirmé que l’ex analyste politique venait la voir pour parler avec elle sur les différentes orientations politiques, ses choix etc, pour la marche du pays...