Décès de Me Pape Jean Sèye : Me Moussa Sarr et le ministre Oumar Youm perdent un associé.

L’avocat s'est éteint ce vendredi 13 mai, laissant derrière lui une carrière prolifique de plus de 30 ans. L'occasion pour tous ceux qui le connaissaient de lui rendre un dernier hommage, sur les réseaux sociaux.



Sur Twitter, le droit de l’hommiste Seydi Gassama a tenu à partager sa peine à la suite de la disparition de l’«un des ténors du Barreau du Sénégal et homme d'une grande courtoisie ». «Nous avons appris ce matin la disparition de Me Pape Jean Séye. Qu'Allah lui accorde le Paradis. Nos sincères condoléances à sa famille et à tous les avocats du Sénégal », écrit-il sur Twitter.



Me Bamba Cissé, avocat à la Cour, se dit également très marqué par le décès de Me Sèye, qu'il connaissait depuis quarante ans. Le défunt était un associé de Me Moussa Sarr et de l'ex ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, Me Oumar Youm, au cabinet SCP Mame Adama Guèye et Associés.