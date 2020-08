Décès de Mansour Kama : Le témoignage du Khalife général des Tidianes.

Ce matin à l'hôpital principal de Dakar, le monde économique et politique est venu témoigner sur Mansour Kama, décédé hier suite à une maladie qui l'avait cloué au lit depuis quelques jours. Le Khalife général, le connaissant bien, a tenu un témoignage sur le défunt ce matin à l'occasion de la levée du corps. Il aura bien retracé le parcours de « l'homme qui a suivi les pas de son père ». « Les témoignages sont unanimes. Tout le monde a magnifié ses actes et son œuvre. Donc, par ces témoignages, Mansour pourrait avoir le pardon et le salut là où il se trouve... », rappelle le Khalife qui a fait le déplacement malgré son état de santé fragile.