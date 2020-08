Décès de Mansour Kama : Le président Macky Sall rend hommage à « un militant du travail »

Après le rappel à Dieu brutal de Mansour Kama, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), le Chef de l’Etat a tenu à rendre hommage à la personne et à présenté ses condoléances.

Dans une publication, le président Macky Sall a déclaré « Le Sénégal vient de perdre une icône du Patronat, un militant du travail et du dialogue social. Homme de devoir et de raison, Mansour Kama était un acteur clé du secteur privé national. À sa famille, à la CNES ainsi qu’au monde du travail, je présente mes condoléances émues ».