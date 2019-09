Décès de Mamadou Teuw : florilège de témoignages sur l'ancien défenseur du Casa Sports et Bruges

Il aura marqué le football Sénégalais et Belge des années 1980, Mamadou Teuw s'en est allé sur la pointe des pieds, à l'âge de 59 ans, ce dimanche 1 septembre, des suites d'une longue maladie. L'homme à la double personnalité : Combatif et hargneux sur les pelouses, mais aussi généreux et très discret au quotidien. Dans cette série de témoignages poignants, amis, proches et anciens coéquipiers lui rendent un hommage nourri....