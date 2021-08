Décès de Maître Alioune Badara Cissé : « Une grande perte pour notre formation politique » (Amadou Ba)

Le décès de l’ancien Ministre des Affaires Étrangères et ancien Médiateur de la République, constitue une grande perte pour notre formation politique, pour la famille judiciaire et pour notre pays, a témoigné Amadou Bâ, ancien ministre. Un homme de grande valeur et de conviction s’en est allé, un brillant avocat, un combattant de la liberté et de la démocratie, a-t-il poursuivi. « Il aura marqué sa génération par son courage, sa courtoisie et son éloquence. Je présente mes condoléances attristées au Chef de l’État et à l'ensemble de la classe politique, au Barreau, à sa famille propre ainsi qu'au peuple sénégalais tout entier », peut-on lire sur le texte de l’ancien Directeur des Impôts et Domaines.