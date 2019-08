Décès de Mafatim Mbaye à Thies : Le Forum Civil exige que la lumière soit faite...

La section du Forum civil de Thiès, après concertation avec la coordination générale de l’organisation et ses membres, fait part de sa forte préoccupation due à la recrudescence des manifestations violentes des conducteurs de motos « Jakarta », avec des menaces de vandalisme dans la ville.



Ces manifestions se produisent souvent lorsque l’un deux est fauché mortellement par une voiture, quand il y a une altercation violente avec un autre conducteur ; quand la police procède à une série d’arrestations des motos pour diverses raisons ou même quand il y a une présomption de bavure policière.



Le forum civil, section de Thiès, est également préoccupé par le climat délétère qui prévaut entre les forces de l’ordre et les conducteurs de motos « Jakarta » ; un climat exacerbé depuis hier samedi 17 août par une accusation de meurtre contre un élément de la police des parcelles assainies de Thiès, dénommé « El capos ».

Pour ces différentes raisons, le Forum Civil section de Thiès invite :



- D’une part les autorités administratives à se réunir avec les organisations représentatives des conducteurs pour trouver une solution définitive pour normer l’exercice de cette activité de transport dans le respect des lois et règlements de ce pays, ce qui, à termes, pourrait réduire le nombre d’accidents, ou d’agressions dont ils sont souvent accusés ou victimes.



Le Forum Civil invite également à mieux former les agents de l’administration policière pour éviter le maximum possible des dysfonctionnements dans la gestion de la sécurité routière.

De même, le Forum civil exhorte les autorités à prendre toutes les mesures administratives pouvant aider à restaurer le calme dans la ville.



- D’autre part, le Forum Civil appelle les « jakartamen » et les leaders de leurs organisations à plus de responsabilités dans l’exercice de leur activité et de s’accorder avec les autorités sur les procédures à respecter pour mener à bien la dite activité dans la ville , enfin à sensibiliser et à former leurs membres sur la nécessité d’avoir un comportement citoyen en étant en règle avec l’administration des transports, de respecter le code de la route, et les droits des autres usagers de la route.



Concernant la mort de Mafatim Mbaye, le Forum civil, section Thiès, présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée.



Par ailleurs, le forum civil exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de son décès afin d’éviter tout trouble qui pourrait être préjudiciable à la tranquillité des citoyens et à la stabilité de la ville.



Faite à Thiès le 18/08/19