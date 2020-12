Cette année macabre ne s'achèvera pas sans emporter avec elle, une autre personnalité politique. C'est le maire de Dalifort, Idrissa Diallo, qui sera compté parmi les victimes de l'année 2020. Une triste nouvelle qui frappe le monde politique, particulièrement la coalition Taxawu Dakar à laquelle il faisait partie.



Une de ses camarades de parti, Aminata Diallo, regrette une personne au franc-parler indiscutable : "Nous avons perdu un camarade, un frère qui donnait le fond de sa pensée en toute franchise. En effet, en tant que Sudistes, nous avons cette culture de dire les choses telles qu'elles sont. Idy avait cette même perception", témoigne la responsable politique de la coalition Taxawu Dakar.



En plus, toujours dans ses témoiganges, la socialiste estime que le regretté Idrissa Diallo était également quelqu'un de très courtois. Elle se rappelle d'ailleurs ces moments à l'Assemblée où le maire de Dalifort la soutenait en lui disant qu'ils sont tous des gens du Sud, donc elle pouvait compter sur son soutien et son assistance. "Il était plein d'humilité et était très attaché à 'sa casamance'..." ajoute Aminata Diallo.

La coalition Taxawu Dakar perd un de ses piliers car, "il était très utile de par son compagnonnage et sa vision pour le Sénégal".