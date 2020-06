Décès de Ibrahima Baldé (Apr) dit « Ibel » à Kolda : Moussa Baldé présente les condoléances à la famille éplorée au nom du président de la République.

Le ministre de l’agriculture Moussa Baldé a présenté les condoléances du président de la République à la famille d’Ibrahima Baldé dit Ibel à Saré Bidji (Kolda). Pour rappel, Ibel comme l’appelait affectueusement ses amis, était un grand responsable de la mouvance présidentielle (apr) dans la commune de Saré Bidji située à l’ouest de Kolda. Ce dernier a rendu l’âme le samedi 30 mai à l’hôpital régional puis inhumé le dimanche à 10 heures.



À en croire Moussa Baldé, (maer) « lorsque le président a appris le décès, il nous a instruit de venir présenter les condoléances à la famille éplorée. Qu’il (président) compatit à la douleur de la famille et prie pour le repos de son âme en paix. Ma délégation et moi-même prions pour que le Tout Puissant (SWT) l’accueille en son paradis ».



Occasion saisie par le ministre de l’agriculture et président du Conseil départemental de Kolda de rappeler aux populations la prévention sur la covid-19 : « nous ne devons pas relâcher maintenant la pression même s’il y a un assouplissement du couvre-feu. La maladie n’est pas encore vaincue comme le pensent certains, et mieux nous devons renforcer le respect des mesures barrières. Nous devons apprendre à vivre avec le virus tout en respectant les mesures barrières dont le lavage des mains et le port du masque etc... »



Pour rappel, Ibel était un grand producteur agricole de riz, de maïs, de mil à son retour au pays après avoir longtemps séjourné en Espagne. Une importante enveloppe a été remise à la famille du défunt.