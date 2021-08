Décès de Hissène Habré : Les victimes décident de continuer le combat auprès de l'Union Africaine pour réparation.

L'ancien président Tchadien, Hissène Habré est décédé de la Covid-19 à l'âge de 79 ans, ce mardi 24 août 2021 à Dakar, alors qu'il était en détention à la prison du Cap Manuel. Il avait été condamné en 2016 par le tribunal spécial africain à Dakar, pour crime contre l'humanité et crime de guerre.



Arrivé au pouvoir en 1982, il a régné de main de maître pendant 8 ans avant d'être accusé d'exactions, de tortures et crime contre l'humanité. Les victimes d'Hissène Habré réclament toujours leurs indemnisations.



Abdourahmane Guèye, une des victimes, interrogé par Dakaractu, a prié pour le repos de son âme et que Dieu lui pardonne.



Toutefois, il a demandé que les victimes bénéficient de réparations légitimes par l'UA. Parce que dit-il, le procès a été organisé sur financement des bailleurs de fonds, de l'Union Africaine et la République du Tchad pour indemniser les victimes...