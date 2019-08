Décès de Hamath Dansokho : Idrissa Seck rend hommage à « un homme engagé dans les sentiers de développement du Sénégal »

C'est avec chagrin et beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de Monsieur Hamath Dansokho, un modèle de vie patriotique, un homme qui s'est toujours engagé dans les sentiers du développement de notre cher pays, le Sénégal. C'est un moment fort douloureux pour toute la nation et une grosse perte pour l'Afrique.



Le Parti Rewmi et le Président Idrissa SECK présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille éplorée et au peuple sénégalais. Que le bon Dieu lui ouvre les portes du paradis éternel et qu'il repose en paix.



Fait à Dakar, le 24 août 2019.