Décès de Golbert Diagne : Le garde des sceaux, Me Malick Sall, regrette une perte immense pour le Sénégal.

Avec le rappel à Dieu de El Hadj Alioune Badara Diagne dit Golbert, le ministre de la justice, garde des sceaux, Me Malick Sall, regrette la perte d'un frère et ami.



"Je suis extrêmement peiné par cette information qui vient de me parvenir. Car Golbert Diagne m’a toujours considéré comme son frère, depuis notre première rencontre. C'était un homme bien", témoigne le garde des sceaux.



Maître Malick Sall se rappelle que "pendant toute la campagne (électorale), Golbert m’a accompagné dans tout le Sénégal, au Blouf, en Casamance, au Fouta, et cela malgré son état de santé fragile", avant de prier pour le repos de son âme.



"Je prie Allah pour qu’il l’accueille en Son Paradis. C’est une perte immense pour le Sénégal, immense pour moi, personnellement, immense également pour le chef de l’État, Macky Sall", conclut Me Malick Sall sur les ondes de la RFM...