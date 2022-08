Décès de François Mancabou : Ses avocats annoncent une série de plaintes en France, aux USA, en Allemagne et au Canada… Le commissaire Sangharé, et l’hôpital Principal visés…

Le pool d’avocats chargé de l’affaire François Mancabou va enclencher une série d'actions judiciaires pour tirer au clair les circonstances du décès de leur client. C’est dans ce sens que Me Patrick Kabou, l’un de ses avocats, établi en France (Paris) a annoncé une plainte contre le commissaire Bara Sangharé, chef de la sûreté urbaine, la direction de l’hôpital Principal de Dakar, et le ministre de l’intérieur.



Dans une apparition en direct sur Facebook, il a pris part à la conférence de presse des avocats et de la famille de François Mancabou pour préciser que ladite plainte a été déposée au tribunal judiciaire de Paris. Les autres actions judiciaires seront menées incessamment au Canada, aux États-Unis et en Allemagne pour donner un cachet international au dossier…