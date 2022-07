Décès de François Mancabou : Pape Djibril Fall invite l’administration judiciaire à éviter « la rupture de confiance avec le peuple »

Le décès de François Mancabou dans les circonstances toujours pas élucidées, inquiète le président des Serviteurs, Pape Djibril Fall.



En tournée ce samedi à Diourbel, la tête de liste nationale pour les prochaines élections législatives invoque l’importance de faire la lumière sur cette affaire car, susceptible de créer une situation non souhaitable dans le pays. « La dignité humaine doit être préservée. Le cas de Mancabou doit interpeller l’administration judiciaire à travailler pour ne pas rompre le lien de la confiance avec son peuple » signale Pape Djibril Fall.



Ces cas non élucidés sont, selon le « Serviteur », ceux qui peuvent être sources de défiance et d’insurrection, soutenues par ce manque de confiance pour être source de conflit. Pour PDF, cette affaire Mancabou doit bien être tirée au clair.