Décès de Eugénie Rokhaya Aw : les larmes de Mamadou Thior qui témoignait sur les derniers vœux de la défunte.

Proche collaborateur de la défunte qui était très impliquée pour la bonne marche du Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie (Cored), Mamadou Thior, le président de l’instance a versé de chaudes larmes en témoignant sur les derniers instants et les derniers vœux de la doyenne, alors couchée sur son lit d’hôpital.







« Sincèrement, ce qui m’a marqué c’est son engagement. Figurez-vous que tous les mois, le tribunal se réunit et c’est le premier mercredi de chaque mois. Sur son lit d’hôpital, le vendredi, elle m’a dit que c’était notre dernière conversation et m’a demandé de m’occuper de la prochaine réunion du tribunal. Je lui ai dit Madame la présidente… », a-t-il expliqué avant d’éclater en sanglots.







Mamadou Thior a retracé le parcours de la défunte, son dévouement pour le travail mais surtout sa passion pour les médias, son militantisme pour la cause de la presse sénégalaise, pour l’intégration féminine, etc...