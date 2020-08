Décès de Djiby Diol à Denver : La famille invite l'État à faire la lumière dans cette affaire.

Tristesse, désolation et amertume, ce sont là les sentiments exprimés par les visages des membres de la famille de Djiby Diol.

Trouvé dans leur maison familiale à Guédiawaye au quartier Cheikh Wade, Daouda Diol l’oncle du défunt, revient sur les circonstances dans lesquelles la famille a appris la nouvelle.

Abattu, Daouda Diol a précisé que la famille vit à New York et que ce sont les enfants qui sont établis à Denver Colorado. "Le défunt Djiby Diol a participé au génie en herbe en anglais au Sénégal. Il était un élève très brillant. Il est parti aux États-Unis pour ses études et quand il a terminé, il s'est orienté vers l'ingénierie. Il est sorti, il y a de cela trois ans et il a eu son diplôme d'ingénieur," confesse t-il.



Il ajoute : "Djiby s'est marié au Sénégal c'est à la suite qu'il a fait partir sa femme à ses côtés", a t-il fait savoir.



D’une voix étreinte par l'émotion, Alioune Diol frère du défunt, regrette la perte de cinq membres d'une même famille dans ces circonstances. "C'est très douloureux de perdre cinq personnes de la même famille, mais c'est la volonté de Dieu. On s'en remet à lui ", a-t-il confié.



Selon lui, les autorités se sont saisies de l'affaire et comptent faire le nécessaire pour que tout cela soit tiré au clair. "Les autorités sont au courant. Nous demandons aux autorités sénégalaises de tout faire pour que la lumière soit faite. Le consul du Sénégal aux États-Unis a appelé leur père. Nous demandons aux autorités sénégalaises de tout faire pour que la lumière soit faite."