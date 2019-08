Le système éducatif Sénégalais a été surpris ce jeudi 22 About 2019, par le rappel à Dieu de M. Djibril Ndiaye Diouf, Directeur de la Planification et de la Réforme de l'Éducation. L'inspecteur Adama Diouf, président de l'UAEL, se souvient "d'un haut cadre de l'éducation qui a contribué à l'avancée de notre système éducatif, à travers le PDEF hier et le PAQUET aujourd'hui. Nous avions bien collaboré dans la construction de notre système éducatif".



Et d'ajouter : "Je garde encore en lui le souvenir d'un inspecteur de l'enseignement compétent et rigoureux aussi bien dans l'encadrement des enseignants que dans la formulation des projets et programmes de développement de l'éducation. Au nom des élus locaux du Sénégal, je présente mes condoléances à monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, à toute l'administration du MEN, notamment au personnel de la DPRE et à toute la communauté éducative. Que dieu l'accueille dans son paradis céleste!"