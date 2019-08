Décès de Djibril Ndiaye DIOUF (DPRE) : Cheikh MBOW (Cosydep) rend hommage á un « Homme d’éthique et de vision mais humble, disponible et généreux ».

J’ai connu l’homme dans l’exercice de ses fonctions au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Il fut toujours pour moi la clé la plus sûre pour entrer dans le ministère de l’éducation. J’ai apprécié ses hautes qualités d’homme intelligent, honnête et intègre lorsqu’au sein du Partenariat Mondial pour l’Education, il assurait le leadership des Gouvernements et moi celui de la Société civile. Son passage au niveau de cette prestigieuse instance a fait rayonner l’Afrique et le Sénégal. Son humilité, sa générosité et son sens légendaire des responsabilités m’ont vite convaincu. Il fut pour moi un mentor et un complice avisé dans la défense des grandes causes de l’éducation.



Sa haute compréhension du partenariat et sa détermination devant les grands défis ont été pour beaucoup dans la mise en place du GNPEF au Sénégal et dans les avancées significatives du système éducatif sénégalais dans la période de 2000 à 2019.



Homme d’éthique et de vision mais humble, disponible et généreux, il a toujours fait honneur à la COSYDEP en animant ses plus grandes rencontres. Fonctionnaire émérite, patriote hors du commun, technocrate à la réputation mondiale, Monsieur DIOUF est, sans aucun doute, parmi les plus grands cadres qui ont construit le système éducatif Sénégal. Son œuvre monumentale marquera de façon indélébile l’histoire de la nation.



Je n’ai eu dans les nombreuses circonstances partagées, que respect et admiration pour cet homme. Il restera, à jamais, l’étoile la plus brillante dans le firmament de l’éducation nationale du Sénégal.



Mon vœu le plus intime est que le bon Dieu l’accueille au plus haut de ses paradis mais aussi qu’il ait la plus grande reconnaissance de la Nation sénégalaise en laissant son nom à un service ou une institution du ministère.



Cheikh Mbow