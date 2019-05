Décès de Cheikh Béthio Thioune : Me Madické Niang rend hommage à « ce travailleur acharné au service de Serigne Saliou »

La volonté divine, par son pouvoir décisionnaire, vient, il y a quelques instants, de décider d’une lourde perte au sein de la communauté Mouride. Le décret divin est tombé, Cheikh Béthio Thioune, le guide des Thiantacounes, n’est plus.



Devant cette triste nouvelle, nous ne pouvons que rendre grâce au Tout-Puissant, Lui le Maître des cieux.



De Cheikh Béthio Thioune, je retiendrai toujours ce travailleur acharné au service de Serigne Saliou Mbacké qui a dédié sa vie à son Créateur, à l’amour de Khadimoul Rassul et au travail.



Aujourd’hui, est un jour triste. Cheikh Béthio aura consacré sa vie et son destin à Serigne Serigne Saaliou et ce n'est pas un hasard que sa disparition coïncide avec le début du ramadan : mois de pardon de miséricorde et de piété.

Puisse Allah, lui ouvrir les portes de ses Paradis les plus élevés.



Je présente mes plus sincères condoléances au peuple Sénégalais, à l’ensemble de la Oumah Islamique, à la communauté Mouride mais aussi et surtout à l’ensemble des Thiantacounes.



Ma pensée va aussi vers l’ensemble de sa famille éplorée, avec laquelle, j’ai une relation particulière.

Maitre Madicke NIANG

PRÉSIDENT MADICKE 2019