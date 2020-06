Décès de Badara Mamaya Sène : Rufisque rend hommage à son fils.

Les réactions fusent de partout suite à l'annonce de la mort de Badara Mamaya Sène, ancien Maire de la Ville de Rufisque et membre des Commissions des Arbitres de la CAF et de la FIFA. Par ce décès, le département de Rufisque perd l'un de ses dignes fils qui ont toujours porté haut l'étendard, et la jeunesse un de ses plus grands soutiens, selon des personnes qui ont collaboré avec le défunt qui dirigeait aussi un parti politique du nom de ARC et qui a toujours gagné haut la main ces dernières années la Commune du Nord son fief politique. Son enterrement a eu lieu ce 22 juin dans l'après-midi au Cimetière de Dangou…