Décès de Amath Dansokho : lettre d’hommage de Hadjibou soumaré

Amath Dansokho, une immense perte pour le Sénégal et l'Afrique. Combattant de la lutte pour la démocratie, le progrès, la justice sociale et toujours fidèle aux principes et valeurs républicaines.



Je présente mes sincères condoléances à sa famille et aux acteurs de la classe politique notamment sa propre formation politique le PIT.



Qu’Allah SWT l'accueille dans son paradis.



Cheikhe Hadjibou Soumaré



Président Démocratie et République



Ancien Premier Ministre