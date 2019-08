Décès de Amath Dansokho : Le Secrétaire d’Etat Moise Sarr rend hommage à « un modèle de fidélité aux valeurs démocratiques... Un exemple pour la jeunesse »

« Je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille (plus particulièrement à sa fille Elsa) de notre cher et regretté Doyen Amath DANSOKHO, à ses compagnons du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais tout entier. Un monument de notre vie politique, avec un sens élevé du fonctionnement démocratique de notre Nation s’en est allé, laissant derrière lui un bel héritage fait de constance dans ses idées et de conviction dans sa démarche. Il était un modèle de fidélité aux valeurs démocratiques que nous, la jeune génération, devrons prendre en exemple, tant la défense de l’intérêt général était au coeur de son action politique.

Je tiens également à présenter mes condoléances à son Excellence le Président Macky SALL qui perd ainsi un allié fidèle à qui, il tenait une très haute estime.

La Nation tout entière est aujourd’hui orpheline, car elle a perdu un de ses plus valeureux fils qui, a tant œuvré au progrès et au renforcement de notre jeune démocratie.

Partez en paix Cher Doyen et que votre âme repose au paradis. »



Moise Sarr