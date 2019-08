Décès de Amath Dansokho : Aly Ngouille Ndiaye rend hommage à « un défenseur infatigable de la Démocratie et du monde du Travail »

« La volonté divine vient encore de s’illustrer à travers le rappel à Dieu du Ministre d’Etat Amath Dansokho. Le Sénégal perd en lui un grand patriote, un homme de conviction, un défenseur infatigable de la démocratie et du monde du travail. Le président Amath Dansokho aimait profondément son pays et lui a servi avec dévouement et abnégation à tel point que tout ce qui paraissait aller à l’encontre des interêts du Sénégal était un motif d’un combat farouche mais loyal pour lui. A sa famille biologique ainsi qu’à ses camarades de parti et de lutte, j’exprime ma compassion et leur présente mes très sincères condoléances.

Puisse ALLAH (swt) dans sa miséricorde, lui accorder son pardon et l’accueillir dans ses paradis célestes »



Aly Ngouille Ndiaye