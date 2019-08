Alors que le Sénégal n'a pas encore fini de pleurer un de ses illustres fils, en la personne de Jacques Diouf, voilà que l'on annonce le décès de M. Amath Dansokho, à l'âge de 82 ans. L'un de ses successeurs à la mairie de Kédougou, l'actuel maire, M. Mamadou Haji Cissé, a tenu à lui rendre hommage.



Selon lui, « le Sénégal vient de perdre un pilier de son histoire politique, un grand combattant qui a énormément contribué à l’instauration de la démocratie et de l’État de droit au Sénégal.

Amath Dansokho, le Ministre d'État et ancien Maire de Kédougou, restera à jamais dans nos cœurs. Je présente mes condoléances au Président de la République, au peuple sénégalais, à sa famille et ses proches parents et surtout à la population de Kédougou et au Parti de l'indépendance et du travail (PIT) à qui il a tout donné. »