Décès de Amadou Bécaye Diop : Le témoignage du ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla.

C’est avec beaucoup de regrets que nous avons appris le rappel à Dieu de Monsieur Amadou Bécaye Diop, Directeur des Equipements scolaires du ministère de l’éducation nationale. Décès survenu ce dimanche 13 décembre 2020.



Bécaye Diop, par ailleurs maire de Ross Bethio était connu pour sa courtoisie, son professionnalisme et son dynamisme, son engagement et sa générosité.

Je voudrai, au nom de tous les acteurs de l’Education, au nom de tous les agents du ministère de l’Education et à mon nom propre présenter mes condoléances à Monsieur le Président de la République Macky SALL, à tous les acteurs et partenaires de l’école, à l’association des Maires du Sénégal, à toute la population de Ross Bethio, à sa familles, à son épouse et à ses enfants.



Puisse Allah SWT l’accueillir au Paradis Firdawsi.



Mamadou Talla

Ministre de l’éducation nationale