Décès de Alioune Badara Cissé : Umaro Sissoco Embalo, le président de la Guinée Bissau rend hommage à un « grand frère et ami »

Suite au décès du médiateur de la République du Sénégal Me Alioune Badara Cissé, le président de la Guinée Bissau a tenu à rendre un hommage à « grand frère ».



Le Général Umaro Sissoco Embaló a présenté ses condoléances et celles du peuple Bissau-guinéen au président Macky Sall et aux Sénégalais en ces termes : « J’ai appris avec peine le décès de mon grand frère Me Alioune Badara Cissé, et ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal .

Au nom du peuple de la Guinée-Bissau, je présente mes condoléances émues à sa famille, au Président Macky Sall et au peuple sénégalais.

Aldjana Firdawsi »