Décès de Adja Marième Hane : La Chambre des Élus de l’APR rend hommage à une Dame de conviction, vaillante, sincère dans son engagement et d’un humanisme authentique.

C’est avec une très grande peine et une profonde douleur, que nous avons appris la disparition brutale de notre Camarade Adja Marième HANE. Militante des premières heures de notre Parti, inconditionnelle parmi les plus fidèles compagnons du Président Macky Sall, Adja Marième HANE fut de tous les combats qui ont forgé l’identité de notre Parti et garanti son incomparable résilience. De la Médina dont elle fut l’une des plus grandes Responsables politiques du Parti, à Sacré Cœur 3, en passant par le Conseil Economique, Social et Environnemental dont elle était membre du Bureau, Adja Marième HANE laissera l’image d’une grande Dame acquise aux Valeurs fortes. Celle d’une Dame de conviction, vaillante, sincère dans son engagement et d’un humanisme authentique.

Son altruisme hors – norme, reconnu des Jeunes, des Femmes et de ses Camarades de combat à la Médina et à Gibraltar, expliquait son attachement à l’entraide et à la solidarité sociales et son appui constant aux couches et catégories défavorisées.



Pour toutes ces raisons, la disparition de la grande Adja Marième HANE, est une perte cruelle pour( le Président de la République, pour notre Parti, pour la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar et pour toutes les populations de la Médina et de Gibraltar.



Tous les Elus de l’Alliance Pour la République, s’inclinent devant la mémoire de cette illustre et admirable Responsable, dont le souvenir impérissable, sera pour toujours, une source d’inspiration féconde pour tous les Militants et Militantes de notre Parti.



Mor Ngom

Président de la chambre des Élus de l’APR