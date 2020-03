Décès de Abdourahmane Fall Tilala : Le fort témoignage de Moussa Sy (maire des Parcelles Assainies)

« Lorsque je suis venu annoncer à Abdourahmane Fall Tilala ma décision de soutenir le président Macky Sall, il (Abdourahmane Fall Tilala) est entré dans sa chambre et il est sorti avec une enveloppe d'un million de francs pour me la remettre, car il eta très content de la nouvelle, mais j'ai refusé », témoigne le maire des Parcelles Assainies Moussa Sy, connu pour sa proximité avec la famille de Tilala Fall. Le maire de poursuivre « cela montre l'estime que le guide religieux avait pour le président Macky Sall »

Moussa Sy se félicite du déplacement de la présidente du conseil économique sociale et environnemental, avant d'inviter tous les proches et fidèles talibés à suivre les pas du défunt guide religieux Baay Fall...