Décès de Abdel Aziz Bouteflika : Le président Macky Sall salue la mémoire d’un grand dirigeant Africain

L’ancien président Algérien, Abdel Aziz Bouteflika est décédé ce vendredi, à l’âge de 84 ans. Il été considéré comme l’un des artisans de la réconciliation nationale et a marqué de sa présence, la vie politique algérienne pendant de longues décennies.



Le président de la République Macky Sall, informé de son décès, a voulu rendre hommage à ce dirigeant africain et présenter ses condoléances à sa famille et à toute la communauté algérienne.



« J’ai appris la triste nouvelle du décès de SEM Abdelaziz Bouteflika, ancien Président de l’Algérie. Je salue la mémoire d’un grand dirigeant africain et présente mes condoléances émues au gouvernement et au peuple algériens. Paix à son âme », a tweeté le président sénégalais.