Décès de 2 enfants dû aux fortes pluies enregistrées : le ministre de la femme en soutien aux groupes vulnérables

Le Ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, réitère son soutien et son engagement d'accompagner les groupes vulnérables en cette période hivernale, surtout à la suite de ces fortes pluies enregistrées ces derniers jours qui ont occasionné le décès de deux enfants et des dégâts matériels importants.

Ainsi, après avoir présente ses condoléances émues aux familles éplorées au nom du Président de la République, du Gouvernement et à son nom propre à travers un communiqué du ministère, elle rappelle à toutes les familles, le respect strict des consignes de sécurité et de sûreté édictées par les autorités compétentes, avec une vigilance particulière à l’endroit des enfants et des personnes vivant avec un handicap.