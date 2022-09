Décès d’une patiente à Kédougou : le SAMES tacle le Procureur et menace d'une grève de 48 heures renouvelables...

Le décès d’une dame en couches survenu à Kédougou a provoqué l’indignation chez nombre de personnes. Le procureur près le Tribunal de Kédougou a tranché et inculpé le gynéco.



Un fait que le SAMES a déploré avec la dernière énergie, en tenant un point de presse au niveau du local de l'ordre national des médecins du Sénégal, ce 4 septembre et menace de paralyser le système, en décrétant une grève de 48 heures dès demain lundi et renouvelable.

La grogne des uns et l’indignation des autres dans les réseaux sociaux, après le décès survenu d’une parturiente dans le Centre de Santé de Kédougou, n’a pas laissé indifférente l’Association Sénégalaise de Gynécologie-Obstétrique (ASGO) et tous les corps dans le domaine de la santé. Ils ont tenu un point de presse ce matin. Le Dr Amadou Yéri Camara, secrétaire général du Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal par ailleurs médecin de district a apporté des éclairages sur cette affaire.

Au cours de ce point presse, le Dr Camara a déploré les informations relayées par le procureur de la République en le traitant d'incompétent et tancé une certaine presse « qui a écrit des titres alors qu’elles ne disposent pas des informations nécessaires... »

« Nous avons reçu une patiente. En moins d’une heure et demie, elle a été référée pour une césarienne. Mais avant cela, elle a été consultée dans la structure pendant sept (7) mois par un gynécologue qui a fait une échographie, élaboré un plan de suivi pour une césarienne. Mais ensuite, le suivi s’est fait dans un poste de santé », a informé le Secrétaire général du Sames national qui s’est réjoui du résultat de l’audit envoyé par le ministère de tutelle...