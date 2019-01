Décès d’Ahmed Bachir Kounta : Macky Sall salue la mémoire d’un ‘’brillant journaliste et intellectuel’’

Le président de la République Macky Sall s’est incliné devant a mémoire de Ahmed Bachir Kounta. Ayant appris la triste nouvelle, ce jeudi, il a salué, à travers un tweet, la mémoire de celui-ci qu’il a peint sous les traits d’un ‘’brillant journaliste et intellectuel’’.



‘’J’ai appris avec émotion le rappel à Dieu d’Ahmed Bachir Kounta. À sa famille et à ses proches, j’associe mes prières pour le repos de l’âme de ce brillant journaliste et intellectuel, aimé et respecté de tous’’. Des prières formulées par le président de la République, alors qu’il était au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) pour présider la cérémonie officielle de lancement de la 3e Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (Ciea).