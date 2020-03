Décès d'Abdourahmane Tilala : Les voisins témoignent...

Le guide Abdourahmane Fall Tilala n'est plus! Le chef religieux et membre de la communauté Mouride est décédé suite à un choc sur la route de Thiès en partant pour les besoins du Magal annuel de Porokhane. Il est est donc décédé en même temps que son bras droit et son épouse, laissant derrière lui, une famille, des fidèles et des voisins meutris. Les témoignages sont unanimes. "C'était un unificateur, un rassembleur et quelqu'un qui prenait à cœur, la nuit du prophète PSL" reconnaissent les voisins...