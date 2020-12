Décès Idrissa Diallo : Le parti socialiste présente ses condoléances

À la suite du rappel à Dieu du maire de Dalifort, le parti socialiste auquel il a appartenu a aussi présenté ses condoléances. Le député Maire Abdoulaye Vilane, porte-parole du Parti socialiste, dans une note rendue publique, a salué la mémoire d’un grand combattant. « Je suis attristé par l’annonce du Décès de notre compatriote l'ancien député, frère et camarade Idrissa Diallo, Maire de la commune de Dalifort. Un grand combattant s’en est allé ! Qu’il repose en paix. Au nom du Parti socialiste où nous avons cheminé ensemble, je présente nos condoléances à sa famille, à la nation et à tous les Maires du Sénégal. Monsieur le Maire Idrissa Diallo était aussi un député de la 12ème législature et en cette douloureuse circonstance, le Parti socialiste présente ses condoléances à ses anciens collègues de la représentation nationale », lit-on dans la note.

Il a fini par présenter ses condoléances à ses camarades, en particulier les militants du Mouvement Taxawu Senegal, « nous présentons nos condoléances émues devant cette immense perte. Nous formulons des prières ferventes pour le repos de son âme au Paradis. À sa famille et à tous ceux qui l’ont connu nous exprimons notre compassion sincère », a fini Vilane...