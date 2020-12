Décès Bécaye Diop : « Il était un proche collaborateur du ministre Serigne Mbaye Thiam » (Mamoudou Wane)

Venu prendre part à la levée du corps du défunt maire de Ross Béthio, Bécaye Diop, Mamoudou Wane a exprimé ses témoignages à l'endroit du défunt qu'il considère comme un homme qui était au service du peuple et notamment des populations de Ross Béthio. "C'est un proche collaborateur du ministre Serigne Mbaye Thiam qu'il a toujours appuyé. Il était le Directeur de l'équipement scolaire et il a beaucoup fait au niveau du ministère de l'éducation nationale" a confié Mamoudou Wane. "Bécaye était un patriote et un amoureux de Ross Béthio" a-t-il ajouté. Il a prié pour le repos de son âme.