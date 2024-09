Décédé à l'âge de 103 ans, qui était Professeur Amadou Makhtar Mbow?

Le Sénégal vient de perdre un de ses illustre fils au riche parcours, Amadou Mahtar Mbow. L’annonce du décès de l’ancien directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987 a été faite par la Rfm.







Amadou Mahtar Mbow, pour rappel, a présidé les Assises nationales du Sénégal lancées par le Front Siggil Senegaal qui ont réuni pendant près d'un an les principaux partis d'opposition au pouvoir du président Abdoulaye Wade et des dizaines d'organisations diverses.







Il fut ministre de l'Éducation et de la Culture du Sénégal pendant la période d’autonomie interne (1957-1958), avant de démissionner pour s’engager dans la lutte pour l’indépendance du Sénégal en 1960. Il a aussi été ministre de l'Éducation nationale (1966-1968), puis de la Culture et de la Jeunesse (1968-1970) et député à l’Assemblée nationale, au Conseil exécutif en 1966 et au Conseil municipal de Saint-Louis.







Il a été professeur au collège de Rosso en Mauritanie, avant de revenir au Sénégal où il crée et dirige de 1952 à 1957 le service de l’Éducation de base et est nommé chef des Missions d'éducation de base de Darou Mousty, Badiana, Sénoudébou puis Gaya. Il enseigne l’Histoire et la Géographie jusqu’en 1966 ; notamment au lycée Faidherbe de Saint-Louis puis à l’École normale supérieure de Dakar. Amadou Mahtar Mbow est né le 20 mars 1921 à Dakar...