Début des pourparlers entre Européens et Iran sur le nucléaire (journaliste AFP)

Les pourparlers sur le programme nucléaire iranien ont débuté vendredi à Genève entre le chef de la diplomatie iranienne et ses homologues de l'UE, français, allemand et britannique, a constaté un journaliste de l'AFP.



Les Européens veulent profiter de cette opportunité pour relancer les discussions sur le nucléaire iranien et donner une chance à la diplomatie au huitième jour de la guerre entre Israël et l'Iran.