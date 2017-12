Débrayage du Saems-Cusems : Les cours vont vaquer ce mardi dans tous les lycées et collèges de Kaolack

Le Saems et le Cusems seront en mouvement d'humeur ce mardi 05 décembre 2017. Et selon le secrétaire général régional du Saems, Tamsir Bakhoum, le plan d'action démarre demain avec un débrayage au niveau des différents lycées et collèges de la région de Kaolack.



"Ce plan d'action est lié au fait que le gouvernement n'a pas respecté sa position par rapport à la date butoir de paiement des indemnités liées aux déplacements des examens", a expliqué Mr Bakhoum.



D'après lui, le débrayage sera suivi d'une assemblée générale à l'issue de laquelle des décisions seront prises par rapport à la poursuite du mouvement d'humeur.