Débouté après sa requête sur l’honorariat : Le CRD parle d’un « embarras du régime »

Suite aux recours introduits par le Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) auprès de la Cour suprême pour faire annuler les décrets 2020-964 et 2020-976, la chambre administrative de la Cour suprême a statué et débouté Abdoul Mbaye et Cie.



Selon le ce même CRD, «il est clair qu'une victoire partielle est obtenue avec la publication du décret qu'il fallait prendre en compte même s’il y’a un apprentissage qu'il faudra en faire…»



Il estime que «cette triste démarche qui apparaît comme une manœuvre visant à dérouter les procédures engagées par le CRD, à créé un embarras nouveau pour le régime car ce sont désormais trois versions distinctes d'un même décret portant signature du Président de la République du Sénégal qui sont en circulation ».



Le CRD veut rester constant dans sa démarche visant à rétablir la sécurité juridique dont le pays a besoin et à combattre, y compris au plan pénal, toute démarche qui consisterait à l’affaiblir ou à la remettre en cause...