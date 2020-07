Déboulonnement de Faidherbe : « Ce sont des affaires essentiellement sénégalaises, aux sénégalais de faire vivre leur histoire » ( Général Bruno Baratz)

Présidant la cérémonie de présentation et de revue des troupes à l’occasion de la célébration de la fête nationale française du 14 juillet au Sénégal, le général de brigade Bruno Baratz, commandant des Éléments Français (EFS) au Sénégal, a été interpellé sur le sentiment sénégalais de vouloir déboulonner la statue de Louis Faidherbe à Saint-Louis. « Ce sont des affaires essentiellement sénégalaises », a-t-il soutenu en précisant que c’est au Sénégal de se saisir du débat pour faire vivre son histoire. « Par solidarité et fraternité d’armes, on accompagnera les sénégalais sur tous leurs choix » a ajouté le commandant des EFS. Sur un autre registre, le général Bruno Baratz a rappelé la mission des militaires français dans la région, notamment dans le Sahel avec les forces du G5 pour appuyer les pays concernés à assurer leur stabilité.