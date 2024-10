Débordement du fleuve Sénégal : Thierno Alassane Sall interpelle le gouvernement pour trouver des solutions 

Les scènes, malheureusement assez familières, de la catastrophe naturelle causée par la crue du fleuve Sénégal consternent le Président de la République des Valeurs (RV).



Thierno Alassane Sall exprime son soutien et sa compassion aux populations de Podor, de Kanel, de Matam et de Bakel lourdement impactées par les effets de la nature. Le sinistre s'étend au-delà des villages et touche les champs. Les inondations accentuent l'enclavement des villages, rendant plus difficile l'accès aux services de base dans des situations de besoins accrus.



Les plans de développement en gestation devraient prévoir, selon la tête de liste de la coalition « Sénégal Kessé », des solutions pour que cette vallée, qui devrait être le grenier du pays, ne soit pas transformée, en chaque crue importante, en terre sinistrée et inaccessible.